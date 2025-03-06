BIST 10.234
DOLAR 36,42
EURO 39,52
ALTIN 3.400,69
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TikTok, Arnavutluk'ta 1 yıllığına yasaklandı

Arnavutluk Hükümeti, ülke çapında Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u bir yıllığına yasakladı.

Abone ol

Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Manastirliu Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara sebep olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının kabul edildiğini kaydetti.

Bakan Manastirliu, kararın ülkedeki 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamada, erişim engelinin birkaç gün içerisinde başlayacağı ve platformun reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar devam edebileceği duyuruldu.

Olay: Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin iki şubesine ve kasaba kapatma cezası
Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan zincir marketin iki şubesine ve kasaba kapatma cezası
Bakan Işıkhan'dan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin açıklama
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Merkez Bankası faiz kararı! Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme
Merkez Bankası faiz kararı! Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme
Citroen'den mart ayı kampanyası
Citroen'den mart ayı kampanyası
Kars'ta anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu: İlk defa gördük
Kars'ta anomalili doğan buzağı şaşkınlığa neden oldu: İlk defa gördük
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
Merkez Bankası rezervlerinde son durum!
RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'ayaklanma çağrısı' cezası
RTÜK'ten Sözcü TV'ye 'ayaklanma çağrısı' cezası
Baykar Avrupa'nın dev firmalarından Leonardo ile ortaklık anlaşması imzaladı
Baykar Avrupa'nın dev firmalarından Leonardo ile ortaklık anlaşması imzaladı
4. kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti!
4. kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti!
MSB: PKK ve iltisaklı gruplar silahları teslim etmeli
MSB: PKK ve iltisaklı gruplar silahları teslim etmeli
Rangers taraftarı İstanbul'da hayatını kaybetti! Fenerbahçe maçı için şehre gelmişti
Rangers taraftarı İstanbul'da hayatını kaybetti! Fenerbahçe maçı için şehre gelmişti