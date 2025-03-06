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Ece Gürel’in kıyafetleri incelenmek üzere emniyete götürüldü

Ece Gürel’in kıyafetleri incelenmek üzere emniyete götürüldü

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel’in üstündeki kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürülürken vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

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Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel’in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenilmişti. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’ta bulunan Acıbadem hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürel’in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım servisinden tedavisi devam eden Gürel’in vücudunda darp izine rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.



 

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