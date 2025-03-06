BIST 10.241
DOLAR 36,45
EURO 39,42
ALTIN 3.390,81

Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

|
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaştı. Şıkel'in 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı tabağı şaşkına çevirdi.

Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla izleyicilerle buluşan Çağla Şıkel, Instagram hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

15
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağının, biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluştuğu görüldü.

25
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

Şıkel'e "Bu şaka mı?", "Demek ki gerçekten yememek gerekiyor", "Böyle kahvaltı mı olur?" gibi yorumlar yapıldı.

35
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı

İşte ünlü ismin paylaştığı o fotoğraf

45