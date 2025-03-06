Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu! "Bu şaka mı" yorumları yapıldı
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Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaştı. Şıkel'in 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı tabağı şaşkına çevirdi.
'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla izleyicilerle buluşan Çağla Şıkel, Instagram hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.
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46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağının, biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluştuğu görüldü.
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Şıkel'e "Bu şaka mı?", "Demek ki gerçekten yememek gerekiyor", "Böyle kahvaltı mı olur?" gibi yorumlar yapıldı.
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İşte ünlü ismin paylaştığı o fotoğraf
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