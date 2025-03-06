Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bugün gerçek anlamda bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur, itibarı günden güne artan, günden güne daha müreffeh, daha güçlü, daha istikrarlaştırıcı, daha müessir bir aktördür" dedi.

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Altun, İletişim Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" programına katıldı.

Burada konuşan Altun, vatandaşın ilgisiyle "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin toplumda bir karşılık bulduğunu belirtti.

Altun, 2021 yılından itibaren bu organizasyonun gerçekleştirildiğini, organizasyona toplumun, milletin ve gençlerin ciddi şekilde teveccüh gösterdiğini söyledi. Çeşitli illerde 2021'den beri bu organizasyonu yaptıklarını ifade eden Altun, 1,5 milyon gencin Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldığını kaydetti.

Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde devletin kurum ve kuruluşlarının fuarda gençlerle bir araya geldiğini ve gençlere devletin sağladığı imkanları, bursları, uluslararası programları, stajları, hibeleri, teşvikleri tanıttığını anlattı.

Bunlarla birlikte kariyer ve istihdam imkanlarının tanıtıldığını aktaran Altun, gençlerin doğrudan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğini, böylece gerçek anlamda bir etkileşimin söz konusu olduğunu belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Biz Devlet Teşvikleri Tanıtımı Günleri'ni millet ve devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonumuz dolayısıyla hayata geçiriyoruz. Çünkü gerçekten burada bir iletişim köprüsü görüyorsunuz. Burada devletimizden milletimize, milletimizden de devletimize bir iletişim akışı söz konusu. Burada gençler bir taraftan devlet kurumlarımızın imkanlarından haberdar oluyorlar. Her gün bir yenisi eklenen yeni fırsatları görüyorlar. Bunun yanında aynı zamanda kurumlarımız da gençlerimizin taleplerini, beklentilerini doğrudan öğreniyorlar. Çok dinamik bir süreç var. Gerçekten çok ciddi bir bu anlamda etkileşim var. Bugün biz, 2025 yılının ilk Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni hayata geçireceğiz ve yıl içerisinde birçok farklı ilimizde inşallah bu organizasyonu yine hayata geçirme imkanı bulacağız. Gençlerimizin artan ilgisi, teveccühü bizi çok motive ediyor, mutlu ediyor."

"Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle gençlere verilen önemin açık ve net bir şekilde ortada olduğuna işaret eden Altun, "Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz. Gençlerimizi gerçek anlamda paydaşımız olarak görüyoruz. Yönetişim süreçlerine katılmaları için gayret sarf ediyoruz. Onları belirlenen bir nesne olarak değil, belirleyici birer özne olarak değerlendiriyoruz, telakki ediyoruz. Yine yönetişim süreçlerinin merkezinde onları oturtuyoruz." dedi.

Genç girişimcilerin ne türden teşvikler verildiğini kurumlarla görüşerek öğrenebildiğini ifade eden Altun, diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam, burs, teşvik imkanlarını ve sağlanan fonları görebildiğini kaydetti.

Çok nitelikli bir etkileşimin söz konusu olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği aktif yönetişim sistemi içerisinde bu türden organizasyonların nasıl kolaylıkla hayata geçebildiğini görüyoruz ve burada bu aktif yönetişim sisteminin olumlu çıktılarını yine gençlerimiz burada gözlemleyebiliyorlar, görebiliyorlar. Buralar, bizim aslında Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gerçekten çok somut bir şekilde gençlerimize sunduğumuz imkanları, fırsatları tanıttığımız mekanlar. Doğrudan kurumlarımız yapıyor bunu. Kurumlarımızın yöneticileri doğrudan burada gençlerimizle buluşuyorlar. Bu da gerçek anlamda hem kamu kurum, kuruluşları için hem gençlerimiz için çok önemli bir imkan.

Allah'a çok şükür şunu çok açık ve net bir şekilde gözlemliyoruz. Tüketen değil, üreten, öğrenmeyi, bilmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi esas alan bir gençlik günden güne daha büyüyor. Cumhurbaşkanımızın 'TEKNOFEST kuşağı' dediği kuşağı burada görüyoruz. Birçok kurumumuzun standını ziyaret ettik. Birçok gencimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Gerçekten yine bu platformda gördüğümüz olumlu unsurlardan biri de gençlerimiz gençlerimizle beraber, proje yapan gençlerimiz, proje yapmak isteyen gençlerimizle beraber bir araya geliyorlar. Bu anlamda rol model olarak gençlerimizle, yine gençlerimiz olumlu şekilde etkileşim kuruyor."

"Türkiye bugün gerçek anlamda bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur"

Altun, gençleri özne olarak gördüklerini, geleceğin inşasına katkı sunan aktörler olarak telakki ettiklerini belirterek, bunun için de onlara imkan oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Gençlerin fuarda devletin kurumlarının kendilerine çok büyük imkanlar sağladığını gördüğünü dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu imkanların, fırsatların sağlanabilmesinde gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük atılımların merkezi bir rolü var. Türkiye bugün gerçek anlamda bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur, itibarı günden güne artan, günden güne daha müreffeh, daha güçlü, daha istikrarlaştırıcı, daha müessir bir aktördür. Bu müessir aktörün, bu istikrarlaştırıcı aktörün gerçek anlamda başarılarını hayata geçirebilmesinde gençlerimizin hem fiilen hem potansiyel olarak gerçek bir rolü vardır. Bu dönem, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle gerçekten Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bizim şahlanış içerisinde olduğumuz bir dönem ve burada inşallah gençlerimizle birlikte sahip olduğumuz potansiyeli daha da ileriye götüreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı"ndaki stantları da gezdi ve gençlerle sohbet etti. Anadolu Ajansı yayınlarının yer aldığı standı da ziyaret eden Altun, yayınlara ilişkin bilgi aldı.

Programa TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da katıldı.