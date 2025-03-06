Osimhen'in yeni takımı açıklandı: Bana söylediler

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in, gelecek sezon oynayacağı takım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralık kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı goller ve performansıyla takımını sırtlıyor. Öte yandan Nijeryalı forvetin gelecek sezon formasını giyeceği takım da merak konusu. Osimhen'in yeni takımıyla ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir haber geçildi.

İtalya Milli Takımı forması da giyen eski forvet Roberto Pruzzo, Nijeryalı golcünün yeni durağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

YENİ TAKIMI AÇIKLANDI!

Radio Radio'da konuşan Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa'da söyledi" dedi.

Sözlerine devam eden Pruzzo, "Gelecek yıl Torino'ya gideceklerinden eminler" şeklinde konuştu.

OSİMHEN'İN PERFORMANSI

75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen bu sezon çıktığı 28 maçta 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.