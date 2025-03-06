Yunanistan'dan ASELSAN MURAD radar itirafı: Türkiye avantaj kazandı

Bayraktar Akıncı SİHA ile denenen ASELSAN MURAD radarına Yunan basını önem verdi. Kathimerini gazetesi Türkiye'nin AESA radarı üretmesi sonrası Türkiye taktiksel avantaj kazandı itirafına bulundu

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Türk Savunma Sanayi, dünyada odak noktası olmaya devam ediyor. Yunan Kathimerini gazetesi ASELSAN tarafından üretilen ve Bayraktar Akıncı SİHA ile test edilen AESA radarı MURAD'a geniş yer ayırdı. Gazete Türk savunma sanayisinin elektronik sistemler ve sensörler alanında hızlı bir ilerleme kaydettiğini itiraf ederken MURAD'a övgü dolu sözler söyledi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu hafta sonu gerçekleştirmişti.

Türkiye'ye batılı ülkeler tarafından uygulanan silah kısıtlamaları nedeniyle kendi AESA radarını geliştirdiğini söyleyen gazete, bu teknolojinin Özgür Projesi kapsamında modernize edilen Türk F-16'larına, Kızılelma, Akıncı gibi TİHA ve SİHA'lara ve 5. nesil savaş uçağı KAAN'a takılacağının altını çizdi.

TÜRKİYE'YE TAKTİKSEL AVANTAJ KAZANDIRIYOR

300 km mesafeden birçok hedefi aynı anda izleyebilen AESA radarlarının TİHA ve SİHA'lara takılmasının Türkiye'ye taktiksel avantaj sağlayacağını belirten gazete, yüksek irtifada uçan bu SİHA'ların uzak mesafelerden hedefleri tespit edebileceğini ve hava savunma, topçu sistemleri ve deniz birliklerine bu hedefleri iletebileceğini yazdı. Ayrıca gazete Türk SİHA'larının MURAD radarı ile havadan havaya mühimmat atabilme kabiliyeti kazanarak helikopter ve uçakları da hedef alabileceğini yazdı.

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 24 adet Rafale uçağında AESA radarları bulunuyor. Ayrıca ABD'nin modernize ettiği Yunan F-16 uçaklarına da AESA radarı takılıyor.

AESA RADARI NEDİR?

Türkiye, milli AESA (Aktif faz dizinli radar) radarı MURAD ile bu teknolojiye sahip sayılı ülke arasına girdi. Birden fazla verici/alıcı modülüne sahip olan AESA radarları, üzerlerindeki her bir modülden ayrı radyo dalgaları yayarak ışınlarını yöneltiyorlar. Bu radarlar, F-16'larda kullanılan PESA radarların aksine birçok hedefi aynı anda takip edebiliyor. Ayrıca AESA radarları PESA radarlara göre çok daha uzun menzile ve hedef tespit hassasiyetine sahip. Elektronik harp kabiliyeti oldukça gelişmiş olan AESA radarlarının dalgaları geniş aralıklara yayması nedeniyle tespit edilmesi de oldukça zor. Bu yüzde 5. nesil stealth özelliğe sahip uçaklarda AESA radarları kullanılmakta. Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN'da da MURAD AESA radarı kullanılması bekleniyor.