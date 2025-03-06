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PFDK'dan Caner Erkin'e flaş ceza!

PFDK'dan Caner Erkin'e flaş ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'e, "Müsabakanın yardımcı hakemine yönelik hakaret" sebebiyle 3 maç ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ikas Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin'e, yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

Caner'in aldığı cezayla ilgili olarak PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"İKAS EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, 03.03.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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