BIST 10.459
DOLAR 36,41
EURO 39,35
ALTIN 3.414,93
HABER /  DÜNYA

Putin'den Macron'a: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonucunu unutuyor

Putin'den Macron'a: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonucunu unutuyor

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'ya asker desteğine hazır olmaları gerektiği ile ilgili sözlerine Napolyon'un 1812'de yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulunarak cevap verdi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam yaptığı konuşmaya dair açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya'ya yönelik söylemlerine değinen Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin nasıl bittiğini unutuyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Macron, Rusya'nın Avrupa'nın sınırlarına saygı göstermediğini belirtti. Macron ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmemesi hâlinde kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın rolünün artabileceğini işaret etti.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Habertürk'ün aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin sonucunu unutuyor" diyerek Napolyon'un 1812 yılında yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulundu.

Vladimir Putin ayrıca, Ukrayna'da barış için tarihsel bir perspektif gerektiğini belirtirken, "hiç kimseye boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin suç oranı yüksek illeri belli oldu
Türkiye'nin suç oranı yüksek illeri belli oldu
MHP'li İsmail Özdemir: Yolsuzlukla fonlanan medya ve gazeteciler açığa çıkmalı
MHP'li İsmail Özdemir: Yolsuzlukla fonlanan medya ve gazeteciler açığa çıkmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız
Fenerbahçe - Rangers / Canlı
Fenerbahçe - Rangers / Canlı
Yunanistan'dan ASELSAN MURAD radar itirafı: Türkiye avantaj kazandı
Yunanistan'dan ASELSAN MURAD radar itirafı: Türkiye avantaj kazandı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Acun Ilıcalı sözleri sosyal medyayı salladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Acun Ilıcalı sözleri sosyal medyayı salladı
ABD'li düşünce kuruluşu yazdı! Türkiye'nin terörsüz dönem adımı İran'ı şaşırttı
ABD'li düşünce kuruluşu yazdı! Türkiye'nin terörsüz dönem adımı İran'ı şaşırttı
Türkiye'ye petrol ihracatının durması, 20 milyar dolarlık zarara yol açmıştı! Yeniden başlıyor
Türkiye'ye petrol ihracatının durması, 20 milyar dolarlık zarara yol açmıştı! Yeniden başlıyor
Murat Kurum: Deprem bölgesinde hızımızı olabilecek En yüksek seviyeye çıkardık
Murat Kurum: Deprem bölgesinde hızımızı olabilecek En yüksek seviyeye çıkardık
Hakan Fidan: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olmaz
Hakan Fidan: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olmaz
Avrupa Merkez Bankası'ndan altıncı faiz indirimi
Avrupa Merkez Bankası'ndan altıncı faiz indirimi
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz
Altun: Gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz