Putin'den Macron'a: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonucunu unutuyor

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'ya asker desteğine hazır olmaları gerektiği ile ilgili sözlerine Napolyon'un 1812'de yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulunarak cevap verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam yaptığı konuşmaya dair açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya'ya yönelik söylemlerine değinen Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin nasıl bittiğini unutuyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Macron, Rusya'nın Avrupa'nın sınırlarına saygı göstermediğini belirtti. Macron ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmemesi hâlinde kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın rolünün artabileceğini işaret etti.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Habertürk'ün aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin sonucunu unutuyor" diyerek Napolyon'un 1812 yılında yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulundu.

Vladimir Putin ayrıca, Ukrayna'da barış için tarihsel bir perspektif gerektiğini belirtirken, "hiç kimseye boyun eğmeyeceklerini" söyledi.