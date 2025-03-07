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Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı

Fenerbahçe Beko Milona depmasnanında güle oynaya kazandı

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.

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Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 100-76'lık sonuçla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, üst üste 2. deplasman galibiyetini alırken toplamda da 28 maç sonunda 19 galibiyete ulaştı. Olimpia Milano ise 28 maç sonunda 15 galibiyette kaldı.

Salon: Unipol Forum

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre

1. Periyot: 19-24

Devre: 37-53

3. Periyot: 56-76

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