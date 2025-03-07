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Çorum'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Çorum'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Can S, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Barış Can Özel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan S.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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