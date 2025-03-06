Mourinho'dan yenilgi sonrası şaşırtan sözler: Skordan memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 3-1'lik Rangers mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından TRT'ye açıklamalar yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının performansını değerlendirdi.

Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYETTİ!"

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi.

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK!"

İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

"KENDİMİZİ SUÇLAMAK DIŞINDA BİR ŞEY KONUŞMAMAMIZ LAZIM..."

Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...."

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında da açıklamalarına devam eden Mourinho, çarpıcı ifadeler kullandı.

"3-1 BİTMESİNDEN MEMNUNUM"

Mourinho, "Belki bana güleceksiniz ama 3-1 bitmesinden memnunum. Çünkü oyunumuza baktığınızda çok daha kötü sonuç alabilirdik." dedi.