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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk Telekom, Wi-Fi 7 ile kablosuz internet deneyimini geliştirecek

Türk Telekom, Wi-Fi 7 ile kablosuz internet deneyimini geliştirecek

Türk Telekom, kablosuz bağlantı teknolojisi Wi-Fi 7'yi Türkiye'de müşterilerine sunan ilk operatör olacağını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Wi-Fi 7 teknolojisiyle yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz desteği sağlayarak kablosuz internet deneyimini ileriye taşımayı hedefliyor.

GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde akıllı ev ve ağ ürünleri üreticisi TP-Link ile işbirliğini açıklayan şirket, güçlü fiber altyapısını en yeni Wi-Fi teknolojileriyle desteklemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlkerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin 81 ilinde sundukları internet hizmetlerini geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Özden, 'Bu kapsamda, Türk Telekom olarak, müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmaya öncülük ediyoruz. Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıcılarına sunan ilk operatör olarak, yüksek hız, düşük gecikme ve gelişmiş bağlantı kalitesiyle dijital dönüşüme hız katıyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.

Wi-Fi 7 teknolojisini Türkiye’de kullanıma sunan ilk operatör olacaklarını vurgulayan Özden, 'Türk Telekom Ar-Ge mühendisleri ile TP-Link mühendislerinin ortak çalışması sonucunda Wi-Fi 7 fiber modemleri portföyümüze dahil ederek, kullanıma hazır hale getirdik. Türkiye’nin en geniş Wi-Fi ürün portföyüne sahip operatörü olarak, teknolojik yenilikleri yakından takip etmeye ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

TP-Link SPBU Genel Müdürü Martin Zhu ise Wi-Fi 7'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz desteğinin akıllı evler, endüstriyel nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar ve kurumsal ağlar gibi alanlarda önemli avantajlar sağlayacağını belirtti.

Zhu, 'Wi-Fi 7 teknolojisi, 4.8 kata kadar daha yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz desteği gibi önemli avantajlar sunuyor. Bu özelliklerin, akıllı evler, endüstriyel IoT, otonom araçlar ve kurumsal ağlar gibi yüksek veri ihtiyacı olan alanlarda büyük fark yaratması bekleniyor. Özellikle 6 GHz bandının sunduğu ekstra kapasite, daha az parazit, daha yüksek hız ve ultra düşük gecikme ile Multi-Link Operation (MLO) sayesinde birden fazla bandı aynı anda kullanarak menzil kaybını en aza indiriyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

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