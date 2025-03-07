Bayraktar KIZILELMA'dan güzel haber! Bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, dün gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladı.
Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.