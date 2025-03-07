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Bahçelievler'de silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk öldü

Bahçelievler'de silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk öldü

Bahçelievler'de düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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