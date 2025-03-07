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27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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