Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son paylaşımı gündem oldu

Türkiye'nin pazar gününden beri konuştuğu peyzaj mimarı Ece Gürel'in (36) ölümü gündeme oturdu. Kaybolduktan sonra günlerce bulunamayan, bulunduğunun ertesi günü yaşamını yitiren Gürel'in sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

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Ayrıca Belgrad Ormanı'nda kaybolan Gürel'in yıllar önce yaptığı bir paylaşımdaki 'doğa' vurgusu dikkat çekti. Pazar günü İstanbul'da Belgrad Ormanı'na giden Ece Gürel'den günlerce haber alınamadı. Dün gece yarısı ormanda soğuktan donmak üzereyken bulunan Gürel hastaneye kaldırıldı ancak bu sabah acı haber geldi.

ECE GÜREL NASIL ÖLDÜ?

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in dün tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel müdahalelere rağmen bu sabaha doğru yaşamını yitirdi.

YARIŞMAYA KATILMIŞ

Bu arada Gürel'in geçmişte, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Gürel kendini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetmişti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirmişti.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in 1 Mart'ta sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gürel bu paylaşımında "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder" ifadelerine yer vermiş.

"HEP DOĞADA OLMAK DİLEĞİYLE"

Gürel'in ayrıca yıllar önce yaptığı bir paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşımda ise Gürel "Hep doğayla iç içeymişim, hep doğada olmak dileğiyle" diyerek dileğini açıklamış.