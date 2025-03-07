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Ormanda kaybolmuştu! 4 yaşındaki Hira'dan haber var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ormanda kaybolmuştu! 4 yaşındaki Hira'dan haber var

 Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

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Güneyören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hira T'nin evde ve bahçede olmadığını gören babaannesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, küçük kızı ve onu aramaya giden babaannesini, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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