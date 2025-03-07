Ormanda kaybolmuştu! 4 yaşındaki Hira'dan haber var

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.Abone ol
Güneyören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hira T'nin evde ve bahçede olmadığını gören babaannesi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, küçük kızı ve onu aramaya giden babaannesini, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.
Kontrol amacıyla hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.