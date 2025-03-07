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CHP Lideri Özgür Özel'den Adnan Beker açıklaması! 14 Mayıs'ı hatırlattı

CHP Lideri Özgür Özel'den Adnan Beker açıklaması! 14 Mayıs'ı hatırlattı

İYİ Parti'den 2023 yılında istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'e rozetini geçtiğimiz hafta grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, katıldığı canlı yayında tartışmalara değindi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de konuk olduğu "İlker Karagöz ile Çalar Saat" isimli programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Özel, Ankara Milletvekili'nin CHP'ye katılmasına ilişkin tartışmalar için de konuştu. Özel şunları kaydetti:

"Adnan Beker’in gelmesine bozulan arkadaşlar 14 Mayıs’ta CHP listelerinden kimler geldi kimler geçti o zaman hiçbir şey demiyorlardı. O gün 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş dönmüş öbür taraftan Adnan Beker’in gelmesine laf ediyor. Adnan Beker bağımsız kalmış 6 aydır. 7 kere AK Parti'den teklif gitmiş, 'Ben muhalefet oylarıyla seçildim duruyorum' demiş.

"'Baba ocağına geleyim' demiş"

Partisiz oldukça sürekli teklifte bulunuluyor, davet oluyor. O süreci bitirmek istemiş, 'baba ocağına geleyim' demiş. Bizimle birlikte gelecek çalışacak, mücadele verecek. Hatasıyla sevabıyla oluşmuş olan parlamento bu. Biz buradan bir denklem çıkarmaya, bir iktidar yürüyüşü çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle herşey güllük gülistanlıkmış da konforlu şartlarda siyaset yapıyormuşuz gibi düşünülmesin. Gün gelecek o bir milletvekili, hani o bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, o at vatanı kurtaracak derler ya? Belki o bir çivi, önümüzdeki bir anayasa değişikliği getirdiklerinde nalı, atı ve vatanı kurtaracak.

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