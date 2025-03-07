BIST 10.512
DOLAR 36,46
EURO 39,64
ALTIN 3.425,30
HABER /  GÜNCEL

Donmak üzereyken bulunan Ece Gürel'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Donmak üzereyken bulunan Ece Gürel'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in ölümüyle ilgili, 'Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği' bilgisi paylaşıldı.

Abone ol

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

Müge Anlı'nın programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in ölümü sonrası aldığı bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Bakanlıktan Bursa'da çevre denetimi: BUSKİ'ye 2 milyon TL idari ceza kesildi
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son paylaşımı gündem oldu
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son paylaşımı gündem oldu
Bahçelievler'de silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk öldü
Bahçelievler'de silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk öldü
Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı! Rockets, Pelicans'ı 109-97 yendi
Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı! Rockets, Pelicans'ı 109-97 yendi
7 Mart 2025 cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın hutbe konusu: "Mahremiyet, insanı saygın kılar"
7 Mart 2025 cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın hutbe konusu: "Mahremiyet, insanı saygın kılar"
27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Akenerji 2024'te finansal istikrarını korudu
Akenerji 2024'te finansal istikrarını korudu
Ülker CEO'su Mete Buyurgan’a uluslararası görev
Ülker CEO'su Mete Buyurgan’a uluslararası görev
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon tahmini değişti, 2025 enflasyonu ne kadar olacak?
Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon tahmini değişti, 2025 enflasyonu ne kadar olacak?
Albaraka Türk'e müşteri memnuniyeti alanında ödül
Albaraka Türk'e müşteri memnuniyeti alanında ödül
İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge
İstanbul Valiliği'nden sokak hayvanlarıyla ilgili genelge
Alparslan Bayraktar "dev bir adım" diyerek duyurdu
Alparslan Bayraktar "dev bir adım" diyerek duyurdu