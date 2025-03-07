Aile ekonomisi için gündelik temizliğe başladı, 3 senede patron oldu

Gaziantepli Aysun Görücü, temizlik yaparak kazandığı parayı biriktirerek kurduğu temizlik şirketiyle 12 kadına istihdam sağlıyor.

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Gaziantep'te yaşayan 34 yaşındaki 5 çocuk annesi Aysun Görücü, yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle 2021 yılında yakınlarının evlerinde temizliğe gitmeye başladı.

Bir yandan aile ekonomisine katkı sağlayıp bir yandan da küçük birikimler yapmaya başlayan Görücü, bu süreçte boş vakitlerinde girişimcilik dersleri almaya başladı. 3 yıllık süren çalışma hayatının ardından temizlik şirketini kuran Görücü yaklaşık 1 yılda 12 kadının işvereni haline geldi.

"İş kurmak, girişimcilik yapmak hep hayalimdi"

Aysun Görücü, AA muhabirine, hem kendi işini kurmak hem de kendisi gibi maddi zorluklardan geçen kadınlara imkan sağlamak için bu işi kurduğunu söyledi.

Kadınların iş gücü ve potansiyelini öne çıkarmak istediğini belirten Görücü, "Ben bir şeyler yapmam ve şirket kurmam gerektiğinin farkındaydım. Şirketleşme yolunda ilerlemek için kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu süre zarfında bir miktar da olsa kenara bütçe ayırıyordum. Şirket kurmak kolay değil, belli bir bütçenin olması gerekiyor. Bunun için uzun süre çalıştım. Bunu gerçekleştirmedeki en önemli temellerden biri kadınlara yardım etmek, destek olmak ve istihdam sağlayabilmekti." dedi.

Görücü, daha fazla kadına istihdam sağlamak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben çok zorluk ve maddi sıkıntı yaşayarak bu günlere geldim. İş kurmak, girişimcilik yapmak hep hayalimdi. Şu anda 12 kadına istihdam sağlıyorum. İhtiyaç sahibi bu kadınların hayatlarına dokunduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bunun gibi binlerce kadına da el uzatabilmek için bu şirketi olabildiği en yüksek seviyeye taşımak için elimden geleni yapacağım. Kadınların hayatına dokunmak çok güzel. Çünkü kadınlar toplumda her zaman dışlanan ve yadırganan bireylerdir."

"Şu anda gayretlerimin meyvesini yiyorum"

Kadınların da bir şeyler başarabildiğini herkese göstermek istediğini aktaran Görücü, her kadının iş kurma potansiyeline sahip olduğunu, bunun için mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kadınların her şeyi başarabileceğini anlatan Görücü, şunları kaydetti:

"Benim gibi girişimcilik hayali olan kadınlara azim etmelerini ve çaba göstermelerini, asla hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Ben bu hayalleri kurmaya başladığımda daha çocuk yaşlardaydım. Kendi kendime hep olmaz diye düşünüyordum ama ona rağmen hiç boş vakit geçirmedim. Okumamıştım daha sonra okudum, girişimcilik dersleri aldım, seminerlere katıldım. Kendimi geliştirmek için bütün destekleri aldım, gayret gösterdim. Şu anda gayretlerimin meyvesini yiyorum."