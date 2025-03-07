Ecel Gürel'in acı haberinin ardından akıllara gelen soru: Soğuk mu öldürdü, mobbing mi?

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Gürel'in iş yerinde yaşadığı sorunların ardında ormana gittiği biliniyor. Şimdi yanıtı aranan soru, genç kadını iş yerinde uğradığı iddia edilen mobbingin ölüme sürükleyip sürüklemediği.

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İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu.

Genç kadının, soğuk havada 4 gün nasıl hayatta kaldığı bilinmiyor.

Belgrad Ormanı, bu mevsimde son derece soğuk bir yer ve bazı kapalı alanlar olsa da Gürel'in bu yerlere ulaşamadığı, açık havada hayatta kalmaya çalıştığı anlaşılıyor. Eşyalarından 6 kilometre ileride, gece yarısı bulunan genç kadının üzerinde kalın bir mont yoktu, titriyordu ve bilinci yarı kapalıydı.

Ece Gürel, hastaneye kaldırıldığında eşiyle konuştu, bir süre sonra genç kadının kalbinin durduğu, yeniden yaşama döndürüldüğü açıklandı. Yoğun bakıma alınan Gürel, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hipoterminin, yani vücut ısısının yüksek derecede düşmesi, kalp ve kaslara ağır zarar verebiliyor. İleri derecede hipotermiye maruz kaldığı anlaşılan Ece Gürel'in kesin ölümü nedeni otopsi sonrası anlaşılacak.

Ece Gürel'in ölümünün ardından, ailesi tarafından dile getirilen iddialar yeniden gündemde.

Mobbing iddiaları nedir?

Kızlarının hayatından endişe duyan aile, canlı yayına çıkarak çıkarak seslerini duyurmaya çalıştı. Son zamanlarda iş yerinde sorunlar yaşadığı anlatılan genç kadının, psikolojik sorunlar yaşamış olabileceği bu nedenle de kendine zarar vermiş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak Gürel'in yakınları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını genç kadının oldukça sosyal ve enerjisi yüksek biri olduğuna da dikkat çekmişti.

Ece Gürel'in 2 Mart günü, yaşadığı binadan çıktığı ve İETT otobüsü ile Belgrad Ormanı'na gittiği biliniyor. Görüntülerden, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüsle yolculuk yaptığı ve otobüsten inerek şoföre teşekkür ettiği anlaşıldı.

Daha sonra bazı eşyaları bulundu ancak genç kadınla iletişim kesildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı bulmuştu.

Güler Belgrad Ormanı'nı tanıyordu

Orman içinde çok yönlü araştırma başlatıldı. Genç kadının telefon ve eşyalarını bırakarak ormanın derinliklerine gittiği tahmin ediliyor. Yürüyüş yolları bulunan Belgrad Ormanı, belirli güzergahlardan uzaklaşılmadığı sürece kaybolması kolay bir bölge değil. Genç kadının, 4 gün boyunca bazı yönlere doğru yürümesi halinde bile, yerleşim yerlerine ulaşması mümkün. Gürel, yaşımını yitirdiği için onun ölüme sürükleyen nedenler tam olarak bilinemiyor.

Gürel Orman Fakültesi mezunu, daha sonra peyjaz mimarlığı yapıyor. Bölgeyi öğrenciliğinden iyi biliyor ve sürekli bu ormanda geziyor, fotoğraflar çekiyor. Gürel'in eşiyle birlikte ormanda bazı ses ritüellerine katıldığı, "rakamların" gizemi konusuyla ilgilendiği, rahatlama amacıyla yine ormana gelerek, "çığlık terapisi" yaptığı iddia, bu sırada kaybolduğu da ediliyor. Gürel'in eşi bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Gürel'in kaybolmasının ardından iş yerinde arkadaşları tarafından mobinge uğradığı, istifa etmek zorunda kaldığı, daha sonra yeniden işe girmek istediği ancak olumlu yanıt alamadığı iddia edildi.

İstifa tartışması nedir?

Ece Gürel, avukatlık firmasında sekreter olarak çalışıyordu.

Gürel'in akrabalarınndan Yusuf Beştepe açıklamalarda, genç kadının iş yerinde istifa ettiğini ancak daha sonra geri dönmek istediğini şöyle iddia etti:

"Haftabaşı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor."

Yusuf Çeştepe, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi."

İş yeri: İşten ayrılmadı

İş yerinden verilen bilgilerde ise, Gürel'in istifa etmediği, çalıştığı belirtilerek, "Ece'nin kaybolmasının işyeri ile ilgisi yok. Samimi söylüyorum. İşten ayrılmadı. Ece çalışıyordu. Henüz çıkarılmadı. Sadece 'belli bir süre zarfında birbirimize zaman verelim, herkes kendisine çeki düzen versin' diye tarzında bir konuşma yapıldı. İş akdi sonlandırılmadı." açıklaması yapılmıştı.