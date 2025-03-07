Eşi 3 kez iflas edince hayvan çiftliği kurup iş kadını oldu

Tarımla uğraşan eşi 3 kez iflas edince aldığı eğitimle hayvancılığa başlayıp çiftlik kuran, bu süreçte üniversitenin süt ve ürünleri teknolojisi bölümünden mezun olan İzmirli Zeliha Akyel, ilham verici başarı öyküsüyle kendi işini kurmak isteyenlere cesaret veriyor.

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Tire ilçesine bağlı Kahrat Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Zeliha Akyel, 1992 yılında Aydın Akyel ile evlendi. Eşi kendilerine ait arazide patates üretimi yapan Akyel'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Ev işleri ve çocuklarının eğitimiyle ilgilenen Zeliha Akyel'in girişimcilik hikayesi eşinin işlerinde yaşadığı zorluklardan sonra başladı.

Patates yetiştiriciliği yapan eşi 1996 yılında iflas edince aile maddi zorluk çekti. Bir süre sonra yeniden üretime başlayan Aydın Akyel, alacaklarını tahsil edemeyince 2002 ve 2012 yıllarında da iflas etti.

Tarımla uğraşan eşinin arka arkaya yaşadığı iflaslar, Zeliha Akyel için kendi işini kurma fikrini ortaya çıkardı. Ailesini zor durumdan kurtarmak ve çocuklarını da iyi şartlarda büyütmek isteyen Zeliha Akyel, eşinin karşı çıkmasına rağmen büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi.

Hayvancılıkta herhangi bir tecrübesi olmayan Akyel, önce Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOSGEB'in ortaklaşa yürüttüğü "peynir yapımı ve hayvan yetiştiriciliği" kursuna katıldı.

Yaklaşık 3 ay süren eğitimin ardından eşini ikna eden Akyel, 2017 sonunda ellerindeki kısıtlı imkanı kullanarak kendisinin tabiriyle "bir el arabası ve 20 büyükbaşla" çiftlik kurdu.

Bu süreçte hem evi hem çocukları hem de hayvanlarıyla ilgilenen Akyel, azmi ve gayretiyle işlerini büyütmeye başladı. Çiftlikte başta hayvanların sağımı, beslenmesi ve temizliği gibi tüm işleri kendisi yapan Akyel, zaman zaman çocuklarından destek alıyor. Traktör de kullanan girişimci kadın, buzağılarını da biberonla besliyor.

Katıldığı kursta eğitimin önemini kavrayan Zeliha Akyel, 2022'de girdiği sınavda Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü'nü kazandı. Geçen yıl mezun olan Akyel, bir aylık stajını da Tire'deki süt kooperatifinde yaptı.

Akyel'in şimdiki hedefi ise hem ailesine hem de sektöre değer katacak yeni bir adım atarak doğal süt ve süt ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için küçük işletmesini kurmak. Akyel, bu hedefini de Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2023'te mezun olan kızı Emine Melisa Akyel ile gerçekleştirmek istiyor.

"Çiftlikte iş bitmiyor"

Zeliha Akyel, AA muhabirine, şu anda 50 hayvanla ilgilendiğini ve bunun gece gündüz devam eden zorlu bir meslek olduğunu söyledi.

Hayvanların kaydının tutulmasından günlük kontrolleri ve hastalıklarına kadar her sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Akyel, şöyle konuştu:

"Hastalıkların tedavisinde kullanılan iğne, ilaç ve aşılamaya kadar hepsini ben yapıyorum. Soğuk, sıcak, kar, yağmur, çamur demeden hayvanların bakımının yapılması önemli. Düğününüz bile olsa bu ineği burada sağarsınız, giyinirsiniz, düğün salonuna gidersiniz. Sabah saat 05.30 gibi hayvanlarımızın yanına geliyorum. Bir yandan yem karma yapılıyor ve önlerine veriliyor. Bir yandan inekler toplanıyor, sağıma giriyor. İneklerin sağımlarını ben yapıyorum. Sağım bittikten sonra süt tanka toplanıyor. Buzağılara mama yapıyoruz, süt içiriyoruz, onların bakımını yapıyoruz. Çiftlikte iş bitmiyor."

"Başladığım işi bitirmek isterim"

Hayvanlarıyla derin bağ kurduğunu ve sağım esnasında onları strese sokmamak için sakinleştirici müzikler açtığını söyleyen Akyel, zor olmasına rağmen işini severek yaptığının altını çizdi.

Organik süt ve süt ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için gıda mühendisi kızının da desteğini almak istediğini belirten Akyel, "Bundan sonraki amacım mandıra açmak. Butik bir işletmede peynir, yoğurt üretimi yapmak istiyorum. Küçük bir işletmem olsun, kendime ait bir peynir kazanım olsun, orada üretim yapayım istiyorum. Kendime güveniyorum. Çiftliği kurduktan sonra bir an olsun pes etmeyi düşünmedim, elimden geldiğince işe asıldım. Bu konuda inatçıyım, başladığım işi bitirmek isterim. Üniversitedeki bölümümden üçüncü olarak mezun oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Hep kendimle yarıştım." diye konuştu.

Yakın zamanda gebe hayvanlarının doğum heyecanını yaşayacaklarını anlatan Akyel, işlerini gitgide büyütmenin ve Tire'nin dokuzuncu "ari işletmesi" olmanın gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.