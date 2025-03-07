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Formula 1 yeni sezon için geri sayım

Formula 1 yeni sezon için geri sayım

 Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'tan 35 bin kişi önünde gösteri Formula 1 yeni sezon için geri sayım başladı. Ferrari takımı yeni sezon öncesi Milano sokaklarında taraftarıyla buluştu. Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, 35 bin kişinin doldurduğu meydanda gösteri yaptı. Formula 1'de yeni sezon 14-16 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

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İtalyan motorsporları tutkunları, yeni sezon öncesi Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ı görebilmek için Milano'daki Piazza Castello meydanını doldurdu.Hamilton görkemli kariyerini, bu sporun ikonik takımı Ferrari'de sürdüreceği için heyecanlı.

Hamilton, "Burası kırmızı bir insan seli gibi. İnanılmaz bir duygu. Onların takımlarına ne kadar bağlı olduğuna yıllardır şahitlik ediyorum. Ferrari için yarışmak benim için büyük bir onur. Onlarla şampiyonluk kazandığımda neler yaşanabileceğini hayal bile edemiyorum." dedi.

Takımda 5. sezonuna giren Charles Leclerc de Ferrari için yarışmanın ayrıcalığına değindi.

Leclerc, "Böyle bir etkinliği ilk kez yapıyoruz. Özellikle İtalya'da, Milano sokaklarında taraftarımızla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Hayatım boyunca Ferrari sürücüsü olmanın onurunu yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

Ferrari markalar klasmanındaki 17, sürücüler klasmanındaki 18 yıllık özlemini, Leclerc - Hamilton ikilisi ile gidermeye çalışacak. Formula 1'de yeni sezon 14-16 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

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