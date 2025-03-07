Vatandaşlara 'banka hesabınızı kullandırmayın' uyarısı

Uzmanlar, kolay yoldan para kazanma amacıyla banka hesaplarını kiralayanları, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri ve suçlara ortak olmamaları konusunda uyarıyor.

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Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "banka hesabı kiralama" uygulaması, uzmanlar tarafından vatandaşlar için ciddi bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemle dolandırıcılar, özellikle gençleri ve dar gelirli vatandaşları "kolay yoldan para kazanma" vaadiyle kandırarak, onların banka hesaplarını kullanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirebiliyor. Uzmanlar, vatandaşları banka hesaplarını kesinlikle kiralamamaları ve başkalarına kullandırmamaları konusunda uyarırken, bu tür işlemlerin suçlara ortak olmak anlamına gelebileceği ve hapis cezası ile sonuçlanabileceği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

BANKA HESABI KİRALAMA: ARTAN BİR TEHDİT

Günümüzde dolandırıcılar, banka hesabı kiralamak isteyen kişileri çeşitli yalanlarla tuzağa düşürüyor. Genellikle "ailemden para gelecek", "hesabımda haciz var", "hesabım blokeli, parayı çekemiyorum, senin hesabına gelsin" gibi bahanelerle kişileri kandırarak banka hesaplarını kullanmalarını sağlıyorlar. Ancak, dolandırıcıların kullandığı bu yöntemlerin ardında büyük bir tehlike bulunuyor. Banka hesabını kiralayan kişi, başkalarının işlemleri için aracılık yaptığı için suçlara ortak olabiliyor ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Bunun yanı sıra, özellikle gençler ve üniversite öğrencileri, ekonomik zorluklar ve finansal sıkıntılar nedeniyle bu tuzağa düşmeye daha yatkın hale geliyor. Dolandırıcılar, "kolay para kazanma" vaadiyle, gençleri ve dar gelirli bireyleri hedef alarak, banka hesaplarını yasa dışı işlemler için kullanabiliyor. Bu hesaplar, genellikle kara para aklama, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.

HESAP SAHİPLERİ SUÇA ORTAK OLABİLİR

Uzmanlar, banka hesabı kiralamanın veya başkasının hesabını kullanmanın ciddi yasal sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Eğer bir kişi, başkasının hesabını kiralar veya kullandırırsa, işlenen suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tür suçlar arasında dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis yer alıyor. Banka hesabını kullandıran kişi, yapılan suçlardan dolayı cezai sorumluluk taşıyabilir ve yasal olarak suçlu bulunabilir.

Avukatlar, banka hesaplarını kiralayan ya da başkasına kullandıran kişilerin suçlu olabileceğini ve bu suçların cezasının hapisle sonuçlanabileceğini vurguluyor. Dolandırıcılık suçları için 3 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezası öngörülebilirken, terör finansmanı suçları gibi daha ciddi suçlarla ilgili cezalar çok daha ağır olabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HESAP KONTROLÜ YAPIN

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, vatandaşlara banka hesaplarının kontrolünü yapmalarını öneriyor. Özellikle gençlerin, bilgisi dışında açılan hesaplarla ilgili olarak e-Devlet üzerinden zaman zaman hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Eğer vatandaşlar, hesabında bilmedikleri bir işlem veya hesap gördüklerinde, hemen ilgili bankaya başvurarak hesabı kapatmaları gerektiğini ifade ediyor.

Bilgetekin, bu tür şüpheli hesaplar hakkında yapılan tespitlerin ilgili otoritelerle paylaşıldığını ve şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirildiğini belirtiyor.