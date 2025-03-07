BIST 10.487
DOLAR 36,44
EURO 39,57
ALTIN 3.421,88
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Üyelik müzakerelerimiz canlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Üyelik müzakerelerimiz canlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefini çok güçlü biçimde koruduğunu söyledi. Erdoğan, "Üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin (AB) Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda konuştu.

"AVRUPA GÜVENLİĞİ TÜRKİYE İLE PLANLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenliğinin sadece birliğe üye ülkelerin meselesi olmadığını söyledi. Erdoğan, "Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin AB üyeliği konusu da vardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.

ERDOĞAN'DAN AB'YE GÜVENLİK MESAJI

Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.

"ÜYELİK MÜZAKERELERİMİZİN BİR AN ÖNCE CANLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

AB ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara pankartla çıkılacak
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara pankartla çıkılacak
'Aile Yılı' kapsamında tren biletlerine indirim
'Aile Yılı' kapsamında tren biletlerine indirim
Aile ekonomisi için gündelik temizliğe başladı, 3 senede patron oldu
Aile ekonomisi için gündelik temizliğe başladı, 3 senede patron oldu
'İstihbaratçıyız' yalanıyla dolandırıcılık yapan 8 kişiye gözaltı kararı
'İstihbaratçıyız' yalanıyla dolandırıcılık yapan 8 kişiye gözaltı kararı
Formula 1 yeni sezon için geri sayım
Formula 1 yeni sezon için geri sayım
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak
ABD'de İsrail anketi son 25 yılın en düşük seviyesi
ABD'de İsrail anketi son 25 yılın en düşük seviyesi
Eşi 3 kez iflas edince hayvan çiftliği kurup iş kadını oldu
Eşi 3 kez iflas edince hayvan çiftliği kurup iş kadını oldu
Ecel Gürel'in acı haberinin ardından akıllara gelen soru: Soğuk mu öldürdü, mobbing mi?
Ecel Gürel'in acı haberinin ardından akıllara gelen soru: Soğuk mu öldürdü, mobbing mi?
Trump ile kavga eden Zelenskiy ABD'de hedef oldu Elon Musk'ın seçim iddiası
Trump ile kavga eden Zelenskiy ABD'de hedef oldu Elon Musk'ın seçim iddiası
Ormanda kaybolmuştu! 4 yaşındaki Hira'dan haber var
Ormanda kaybolmuştu! 4 yaşındaki Hira'dan haber var
CHP Lideri Özgür Özel'den Adnan Beker açıklaması! 14 Mayıs'ı hatırlattı
CHP Lideri Özgür Özel'den Adnan Beker açıklaması! 14 Mayıs'ı hatırlattı