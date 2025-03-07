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Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

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Önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Gürel'in cenazesi, daha sonra ailesine teslim edildi.

Ece Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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