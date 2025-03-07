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YDS pazar günü yapılacak

YDS pazar günü yapılacak

2025-YDS/1, 9 Mart Pazar günü yapılacak. 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek sınavın sonuçları 4 Nisan'da açıklanacak.

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 aday başvurdu. Adaylara 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça) çoktan seçmeli soru sorulurken, diğer 15 dilde 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1026 aday bu haktan yararlandı. Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" açıklamasını yaptı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak.

YDS
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