Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025 başvuru ne zaman?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak. Vatandaşlar tarafından 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. 2025 OGM personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve şartları açıklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 4500 geçici işçi alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre personeller taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Başvuruların ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve şartları araştırılıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü alınacak.

Personel alımı başvurularının İŞKUR üzerinden 10-14 Mart tarihinde yapılacağı açıklandı. Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek.

Kurada çıkan kişiler sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak. İş ilanında belirtilen kadro sayısından 4 katı fazla adayın çağırılacağı da belirtildi.

OGM 4500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

OGM işçi alımı başvuru şartları mesleklere göre değişiklik gösteriyor. İŞKUR'dan ilanların yayınlanmasının ardından başvuru şartları netlik kazanacak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacaktır.