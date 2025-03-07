BIST 10.452
DOLAR 36,46
EURO 39,61
ALTIN 3.420,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 gündür haber yok! Kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 gündür haber yok! Kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeninin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Abone ol

Vali Mehmet Ali Özkan, henüz herhangi bir ize rastlayamadıklarını ancak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hem sahada hem de teknik imkanlarla sürdürülen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Özkan, "Akçakışla Göleti'nde su altı ve üstü aramaları yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerimizle bölgedeki tüm alanları tarıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğini alıyoruz ancak maalesef henüz bir sonuca ulaşamadık. İnşallah kayıp öğretmenimizi bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Özkan, vatandaşların şüpheli bir durum fark etmeleri veya herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının önemli olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel: İbretle izliyoruz
CHP lideri Özgür Özel: İbretle izliyoruz
Baykar ile İtalyan Leonardo ortaklık anlaşması Avrupa basınında geniş yer buldu
Baykar ile İtalyan Leonardo ortaklık anlaşması Avrupa basınında geniş yer buldu
MEB’den beklenen açıklama geldi: BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı!
MEB’den beklenen açıklama geldi: BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı!
Zelenskiy: Rus ordusu enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi
Zelenskiy: Rus ordusu enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi
Çiftçilere 3 milyardan fazla destek ödemesi yapılacak
Çiftçilere 3 milyardan fazla destek ödemesi yapılacak
'Terör' soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer'e istenen ceza belli oldu
'Terör' soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer'e istenen ceza belli oldu
Fenerbahçe'den Rangers maçında sakatlanan Çöğlar Söyüncü açıklaması
Fenerbahçe'den Rangers maçında sakatlanan Çöğlar Söyüncü açıklaması
Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi
Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında dava açıldı
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında dava açıldı
YDS pazar günü yapılacak
YDS pazar günü yapılacak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Lazkiye'deki çatışmalarla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Lazkiye'deki çatışmalarla ilgili açıklama
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak