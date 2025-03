CHP lideri Özgür Özel: İbretle izliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milli irade kendilerine oy verdiğinde kutsal ama başka partilere verdiğinde onu sakatlamak için elinden gelen her şeyi yapanları görüyoruz, ibretle izliyoruz." dedi

Özel, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları ve partililerle beraber Beykoz Belediyesini ziyaret ederek meclis üyeleriyle görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından belediye önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Özel, bir ülkede güven, huzur olması, ekonominin iyiye gitmesi için olmazsa olmaz şartın, hukuk devleti olduğunu belirtti.

Bir ülkeyi seçilmişler yönetiyorsa o ülkede işlerin yolunda gideceğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Atanmışlar yönetiyorsa, seçimler formaliteyse, sonuçlarına uyulmuyorsa o ülkeye ne yabancı sermaye ne yatırımcı gider ne o ülkede işler yoluna girer. Maalesef bugün kendileri gelirken 'Demokrasi trenine bindik, gidiyoruz, işimize geldiği yerde ineriz' diyenlerin, demokrasi treninden indiklerini görüyoruz. Oy kendilerine verilince 'baş tacı' diyenlerin, verilmediğinde 'Bu seçimler murdar oldu' dediğini, seçimleri yenilettiklerini biliyoruz. Milli irade kendilerine oy verdiğinde kutsal ama başka partilere verdiğinde onu sakatlamak için elinden gelen her şeyi yapanları görüyoruz, ibretle izliyoruz. Bugün Sayın Erdoğan kendi söylediği sözün yankısıyla uyku uyuyamamaktadır, kendi sesi, kendini çıldırtmaktadır. Lafın özü şudur; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Böyle olunca 'İstanbul'u kaybettim, Türkiye'yi kaybedeceğim' korkusu, 'İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanacak' kaygısı Erdoğan'ı bu bulunduğu duruma sürükledi."

"Kişisel hedef Beykoz'daki her bir kimsenin kendi iradesidir"

Alaattin Köseler'in, kendisiyle birlikte 22 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bugün Alaattin Köseler'e, dün Rıza Akpolat'a, Ahmet Özer'e yapılan, şahıslarla yapılan işler değildir. Kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, kişisel hedef de belediye başkanları değil, Beykoz'daki her bir kimsenin kendi iradesidir. Her iki kişiden birisi Alaattin Köseler'e, belediye meclis üyelerimize oy vermiş, hem Alaattin Köseler'i belediye başkanı yapmış hem de birbirinden kıymetli 18 arkadaşımıza belediyemize, Beykoz'umuza hizmet etme vazifesi vermiştir. Şimdi buna direnenlerin, buna meydan okuyanların, Beykozlulara 'Sen bilmezsin ben bilirim' diyenlerin, Beşiktaş'a, Esenyurt'a had bildirenlerin karşısında sizin gibi iradesine sahip çıkan ve gelecekte de Cumhuriyet Halk Partisine 'Sana verdiğim emanete, oylara sahip çıkıyorsun, bundan sonra da bu memlekete, memleketin yarınlarına sen sahip çıkacaksın' diyen sizler bizim tek gücümüz, tek güvencemizsiniz."

Özgür Özel, "Önceki bir AK Parti'li belediye başkanına hepinizin bildiği, kanıtlarıyla ortaya konulan dünya kadar yolsuzluk dosyasından bir soru sorulmazken, belediye başkanlarımıza kendi belediyelerinde aynılarının misliyle olduğu gündelik meselelerin üzerinden hesap sormaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Beykozlular, İstanbullular, 86 milyon biliyor ki bu iktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpasları olamaz, onlara teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.