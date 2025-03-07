ABD-Hamas görüşmesi İsrail'i rahatsız etti

İsrail, ABD'nin Hamas ile Gazze'deki çifte vatandaş esirlerin serbest bırakılması için doğrudan görüşmeler yapmasını rahatsızlıkla karşıladı.

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ABD Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, bu tür görüşmelerin İsrail'in onayı olmadan yapılmasına karşı olduklarını belirtti. Hamas'la yapılan müzakerelerin ardından ABD, Gazze'deki Amerikalı esirlerin serbest bırakılmasını talep ederken, İsrail bu duruma karşı çıktı.

İsrail basınına göre, ABD'nin Hamas ile Gazze Şeridi'ndeki özellikle ABD-İsrail çifte vatandaş esirlerin serbest bırakılması için doğrudan görüşmeler yapması, Tel Aviv'i rahatsız etti. İsrail'den Walla internet sitesine dayandırılan habere göre, ABD Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas ile görüşmeler yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile yaptığı bir görüşmede, "İsrail'in onayı olmadan Hamas'a bir teklif sunulmasına karşı olduklarını" belirtti. Bu açıklama, ABD'nin Hamas ile yürüttüğü müzakerelerin İsrail tarafından onaylanmadığına ve bu durumun İsrail'in güvenlik politikalarına zarar verebileceğine dair endişeleri ortaya koyuyor.

NETANYAHU ABD'Yİ DOĞRUDAN ELEŞTİREMİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi eleştirmekten kaçındığı ancak ekibindeki danışmanların ABD'nin doğrudan Hamas ile müzakere yürütmesinden "büyük rahatsızlıklar yaşadığı" aktarıldı.

İsrail, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmelerde bulunmasını ve bu görüşmelerde özellikle Gazze Şeridi'ndeki Amerikalı İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda bir garanti verilmesini kabul etmedi. Bu gelişmelerin ardından, ABD Başkanı Trump'ın uzun süreli bir ateşkes için baskı yapılabileceği de ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'deki Amerikan vatandaşını serbest bırakması İsrail hapishanelerinden kaç Filistinli esirin serbest bırakılmasının ardından ele geçirildiği, İsrail'in bundan karşı çıktığı, Washington'ın da Hamas'ın tepkisinden daha ileri olmadığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest kalmasını Beyaz Saray için "en yüksek parlaklık" olarak nitelendirdi. Yaralı olduğu bildirilen Alexander’ın serbest bırakılmasının, Hamas’ın atacağı "olumlu bir insani adım" olarak değerlendirileceğini ve bunun, Hamas’ın siyasi kredisine katkı sağlayacağını belirtti. Witkoff ayrıca, Hamas’ın anlaşmayı kabul etmesi için bir son tarih belirlediğini ve bu sürenin dolması durumunda İsrail’in bazı adımlar atacağına dikkat çekti.

İSRAİL ATEŞKES İÇİN KARAR VEREMİYOR

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takas anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanların yardımlarının girişinin durdurulmasının durdurulduğunu duyurmuştu.

İsrail, ateşkesin durumu konusunda belirsizlik yaşarken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamas yetkilileriyle bir araya gelip, ABD vatandaşları olan esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü bildirilmişti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli, birkaç hafta önce gerçekleşen görüşmenin ilkinde olmayıp görüşmede Hamas'ın ABD'li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşama kaynak durumuna geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.