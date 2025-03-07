Bosna Hersek'ten Avrupa Birliği Barış Gücü'ne Macaristan mektubu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Macaristan'ın Bosna Hersek'in iç işlerine karıştığı gerekçesiyle ülkedeki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonundan (EUFOR) çıkarılmasını talep eden mektubunu Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya gönderdi.

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Komsic, Costa'ya hitaben yazdığı resmi mektubunda Macar yetkililerin Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e destek verdiğini kaydetti.

AB kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Komsic, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"EUFOR güçleri içindeki Macaristan birliklerinin, Dayton Barış Antlaşması gereği, Bosna Hersek'te askeri birlik bulundurması yasak olan Hırvatistan hariç başka bir AB ülkesinin askeri birlikleriyle değiştirilmesi talebini değerlendirmenizi rica ediyorum. Macaristan'ın üst düzey yetkilileri, Bosna Hersek'te anayasal düzeni baltalamaya çalışan Milorad Dodik'e doğrudan siyasi ve ekonomik destek veriyor. Dodik, ayrılıkçı fikir ve niyetleri nedeniyle ülkede ve bölgede sürekli istikrarsızlık oluşturuyor. Özellikle, Dodik'e karşı Bosna Hersek'te yargı sürecinin devam ettiği bir dönemde verilen destek son derece hassas bir durum yaratmaktadır. Macaristan yetkililerinin bu tür siyasi yaklaşımları nedeniyle Bosna Hersek kamuoyunda belirgin bir tarafgirlik algısı oluşmuştur."

Dodik'in yargı süreci

Bosna Hersek Mahkemesi Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Kararın ardından RS Ulusal Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ulusal medyada, Dodik'in "halk arasında panik oluşturma" amacıyla yaptığı belirtilen adımlar kapsamında RS'de faaliyetleri durdurulacak 4 kurumda çalışan Bosnalı Sırpların işlerinden istifa etmeleri, aksi durumda hapis cezası alabilecekleri belirtilmişti. Ulusal medya ise Dodik ve NSRS'den gelen bu kararları "darbe" olarak nitelemişti.

Dodik'e ülke içinden ve ülke dışından çok sayıda devlet adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciden tepki açıklaması gelmişti.