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DEM Parti'nin görüşme programı belli oldu

DEM Parti'nin görüşme programı belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 10 Mart'ta EMEP ve CHP, 12 Mart'ta ise TİP'le görüşecek.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya dair siyasi partilerle görüşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te görüşecek. Aynı gün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti, 12 Mart'ta 11.00'de ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek.

Eş Genel Başkanlar, sonraki günlerde diğer partilerle bir araya gelecek. Söz konusu görüşmelerin tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

DEM
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