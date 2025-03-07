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İki otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki otomobil çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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