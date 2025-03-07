Bakan Göktaş'tan tren seferlerinde "Aile Yılı" indirimine ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında tren seferlerinde yapılan indirimler dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tren seferlerine Aile Yılı indirimi. Yeni evlenen çiftlere yüzde 50 indirim. Ailece seyahat edenlere yüzde 15 indirim. Aileyi ve aileyle birlikte geçirilen zamanı destekleyen bu uygulama için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum."