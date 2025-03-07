Trump'tan Rusya'ya yeni tehdit: Ateşkes sağlanmadığı takdirde...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Moskova'ya büyük ölçekli banka yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı düşündüğünü açıkladı. Ateşkes sağlanana kadar yaptırımların süreceğini vurgulayan Trump, Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Rusya ile yıllar sonra yeniden canlanan ikili ilişkileri sekteye uğratabilecek açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN RUSYA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini belirterek Moskova'ya ciddi yaptırımlar getirmeyi düşündüğü söyleyen Trump, "Rusya'nın şu anda Ukrayna'yı sahada vurmakta olduğu gerçeğine dayanarak Rusya'ya büyük ölçekli banka yaptırımları, diğer yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı ciddi şekilde düşünüyorum." dedi.

'ÇOK GEÇ OLMADAN MASAYA OTURUN'

"Bu yaptırımlar savaşta ateşkes sağlanana kadar sürecek" diyen Trump, "Bir ateşkesin ve kesin barış anlaşması sağlanana kadar devam edecek. Rusya ve Ukrayna'ya sesleniyorum. Çok geç olmadan masaya oturun." ifadelerini kullandı.