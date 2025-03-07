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Suudi Arabistan'dan Suriye hükümetine destek

Suudi Arabistan'dan Suriye hükümetine destek

Dünya İslam Birliği (Rabıta), Suriye hükümetine desteğini yineleyerek, yasa dışı unsurların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını kınadı.

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Merkezi Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dünya İslam Birliği (Rabıta), Suriye hükümetine destek ve dayanışmasını teyit ederek, devrik rejimin "yasa dışı unsurlarının" güvenlik güçlerini hedef alan saldırısını kınadı.

Birliğin Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın aktardığı açıklamasında, Suriye'nin güvenliğini, istikrarını ve halkın selametini tehdit eden her şeye karşı hükümetle dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Rabıta, Suriye’de yasa dışı grupların güvenlik güçlerini hedef alarak sivilleri korkutmasını ve toplumsal barışı tehdit etmesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'nin sahil kesimindeki Lazkiye vilayetinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıya tepki gösterilmişti.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde kanun dışına çıkan grupların işlediği suçları ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasını kınıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Lazkiye ve çevresindeki olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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