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Bakan Uraloğlu: 5G Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de deneyimleniyor

Bakan Uraloğlu: 5G Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de deneyimleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de deneyimlenebildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Meclisteki ilk testin bugün gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini kaydetti. 

Bakan Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini ifade etti.  “Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam ediyor. İstanbul Havalimanı’nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

5G STADYUMLARDAN SONRA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyumlarında da vatandaşların deneyimine açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Tıpkı İstanbul Havalimanı’nda olduğu gibi vatandaşlarımız stadyumlarda da 5G teknolojisini deneyimlemeye başladı. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde test-deneme süreci başladı. Ülke genelinde ilk sinyali ise 2026 yılında almayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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