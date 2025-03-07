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Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor

Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'nin kuzeybatısında yaşayan ve ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyona yakın kişinin, önümüzdeki yıl evlerine geri dönmeyi planladığını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan yerinden edilmiş kişilere yönelik yapılan bir anketle ilgili verileri paylaştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bölgelerde yaşayan 1 milyona yakın kişinin, gelecek yıl içinde kendi evlerine dönmeyi planladığını kaydeden Schmitt, bunlardan 600 bininin 6 ay içinde geri döneceğini belirtti.

Schmitt, "Ankete katılanlar arasında geri dönüş konusunda duygusal bir istek yaygın ancak onlar için insani yardım, istihdam, geçim fırsatları ve temel hizmetlere erişim gibi engellerin olmaması gerekir. Krizin başlamasından yaklaşık 14 yıl sonra Suriye bir dönüm noktasında. Suriye, yıllarca süren çatışmanın ekonomiyi ve altyapıyı harap etmesi ve nüfusun yüzde 90'ının yardıma bağımlı kalması nedeniyle yeniden inşa için acilen desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından başlayan yeni süreçte umut ve fırsatlar olduğuna dikkat çeken Schmitt, uluslararası topluma bu uzun vadeli ihtiyaçların karşılanması için çağrıda bulundu.

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