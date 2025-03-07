Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor

Memurların yüzde 55’i büyükşehirlerde çalışmak istemiyor. Sebep, artan maliyetler ve barınma sorunu. Gelirlerinin yüzde 74,2’si gıda ve kiraya gidiyor.

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Her iki memurdan biri tayin olmak istediğini söyledi. Sonuçlar Türk Büro-Sen büyükşehir ve sahil illerinde görev yapan 2 bin memurla yaptığı anketten.

"MEMURLARIN YÜZDE 55'İ TAYİN OLMAK İSTİYOR"

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney şu ifadeleri kullandı:

Memurlarımızın yüzde 55.30'u tayin imkanı bulsa Anadolu'ya tayin olmak istediklerini ifade etmişler. Tayin isteyenlerin yüzde 56.80'i ekonomik sebeplerle tayin istemişler. Memurlarımızın tayin olabilmesi için anlaşmalı evlilikler yaptıkları. Aile efradıyla ilgili raporlar falan tedarik ettikleri. Yani yan yollara saptıkları da maalesef sendikamıza gelmiştir.

"MAAŞIN YÜZDE 74'Ü KİRA VE GIDAYA GİDİYOR"

Ankete göre, memurların gelirlerinin yüzde 74,2'si gıda ve kiraya gittiğini söyleyen Güney, "Memurlarımıza aldığı maaşın en çok harcama oranlarını sorduk birinci sırada yüzde 37.1 ile gıda harcaması ikinci sırada gene yüzde 37.1 ile kira giderleri olduğunu beyan etmişler. Bu orana yüzde 5.9 kredi borcu eklediğimizde memurlarımızın tatil, gezme ve sosyal yaşama ayıracak gelirlerinin kalmadığı anlaşılmaktadır." dedi.

MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME İSTEDİ

Metropol ve sahil şeridindeki illerde görev yapan memurların maaşlarında iyileştirme isteyen Güney şöyle devam etti:

Metropol illerde, sahil bandındaki illerde görev yapan memurlarımız, bu illerdeki geçinme şartları nedeniyle geçinemiyorlar. Mutlaka ivedi büyükşehir tazminatı ve kira yardımı yapılmalı. Ama bunun yanında da devletimiz, devlet memurlarını barınma sorununa çözüm olabilmek için TOKİ eliyle ekonomik şartlarla memurların sahip olabilecekleri uzun vadeli konut yapması lazım.