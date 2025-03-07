Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın bu yıl 12 ilde daha kullanıma açılacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını geliştirdiğini belirterek, "38 bin 900 personeli, 3 bin 594 iş yeri ve 12 bin 275 aracından oluşan yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Uraloğlu, Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen Genel Müdürlük personeli ile iftar programında, ramazanın, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Postahane-i Amire adıyla 1840'ta kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatının, ülkenin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "PTT, milletimizin hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı ve geleceğimizin teminatıdır. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde görevlerini fedakarca yerine getiren PTT çalışanlarındaki o günkü ruhun bugün de yaşamaya devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Kovid-19 salgını sürecinde ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde üstün gayret göstererek fedakarca çalışan PTT'nin, tüm fertleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu her anda milletin yanında olduğunu, gencinden yaşlısına hiçbir vatandaştan desteğini esirgemediğini vurguladı.

Banka ve kargonun olmadığı 1319 noktada hizmet veriliyor

Gücünü geride bıraktığı 185 yıllık tarihinden alan teşkilatın, bugün de kendini yenileyerek geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"PTT, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor. Modern teknolojinin sunduğu imkanlarla posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunuyor. 38 bin 900 personeli, 3 bin 594 iş yeri ve 12 bin 275 aracından oluşan yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 200'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıyor. Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1319 noktada vatandaşlarımıza hizmet götürüyor. Banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 63 PTT matik ile bu sorunu ortadan kaldırıyor."

Uraloğlu, PTT'nin kar amaçlı bir kuruluş olmadığını, bulunduğu yerlerde vatana ve millete hizmet için var olduğunu vurguladı.

Devlet olmanın verdiği görev ve bilinçle hareket eden PTT'nin, devletin varlığını her durum ve şartta vatandaşa hissettirdiğini, onları mutlu ettiği sürece var olacağını söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu noktada PTT'miz Türkiye Kart Projesi, Aynı Gün Teslim Projesi, Yerinde Dağıtım Modeli gibi yenilikçi çalışmalarıyla sürekli hizmet yelpazesi ve kalitesini geliştirmektedir. Türkiye Kart, tek kart ile ulaşım, bankacılık faaliyetleri, finansal dijital altyapı gibi alanlarda tek merkezden güvenli ve düşük maliyetli bir çözüm sağlıyor. Vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Türkiye Kart'ı, pilot iller Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma başlamıştık. Bu yıl içinde Ankara, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis ve Çorum olmak üzere 12 ilde daha hizmete sunacağız."

"Birlikte çalışarak PTT'yi ileriye taşıyacağız"

Bakan Uraloğlu, Aynı Gün Teslim Projesi'nin de kargo faaliyetleri alanında müşteri memnuniyetinin artırılması açısından önemli bir hizmet olacağını belirterek, projenin pilot uygulamasının Bursa'da başladığını, yakında İstanbul ve Ankara'da da uygulanmasının planlandığını bildirdi.

Müşteri memnuniyetinin daha da artırılması için gönderilerin mesai saatine bağımlı olmadan günlük dağıtılabilmesi amacıyla bölgesel olarak devreye alınması planlanan Parça Başı Dağıtım modelinin de PTT'yi kargo sektöründe bir adım ileriye taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bu köklü kurumun en değerli varlığısınız. Her biriniz, bu büyük ailenin birer ferdi olarak ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden milletimize hizmet etmek için çalışıyorsunuz. PTT'nin geleceği, sizlerin ellerinde şekillenecek, sizlerin azmi, gayreti ve vizyonu sayesinde PTT, ülkemizin geleceğinde de önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bakanlık olarak, PTT'nin bu yolculuğunda her zaman yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Birlikte çalışarak PTT'yi ileriye taşıyacağız. PTT hepimiz için bir gurur kaynağı olmaya devam edecek."