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Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da fiyat ve miktar hareketliliğine neden olan 12 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketlerinin ve manipülatif eylemlerin olduğunu belirledi. Bu durum, borsa piyasasının güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyordu. 

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, bu eylemleri gerçekleştiren 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 2'si sağlık durumları nedeniyle serbest bırakıldı, 15 kişi adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararları verildiği için 12 şüpheli tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

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