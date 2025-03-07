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Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu

Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 11 yıl görev yapan narkotik köpeği "Toma", görevini tamamladı.

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Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 12 yaşında "emekliye ayrılan" Toma'nın narkotik ekipleriyle sayısız operasyona katıldığı, büyük miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

"Katkı ve emeklerin için teşekkürler Tom"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Toma'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Keskin burnu ve üstün yetenekleriyle uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan Toma, operasyonlarda büyük bir dikkat ve sadakatle çalışarak teşkilatımızın göz bebeği haline geldi. Labrador cinsi 12 yaşındaki Toma, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı ve yeni sahibinin yanında huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Katkı ve emeklerin için teşekkürler Toma."

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