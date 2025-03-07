O ilimizde şap paniği: 2 köy karantinaya alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesi nedeniyle Mangırlar ve Pelitözü köylerinde karantina başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan giriş çıkışlarını kısıtlarken, ilçedeki hayvan pazarının açılmayacağını duyurdu.Abone ol
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.