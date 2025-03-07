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Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşen depremle ilgili Malatya Valisi Seddar Yavuz, herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buna göre deprem, 10.38 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m . Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim , Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

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