BIST 10.507
DOLAR 36,45
EURO 39,55
ALTIN 3.408,00
HABER /  EKONOMİ

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,78 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,18 geriledi, avro/TL yüzde 4,19, altının gram fiyatı ise yüzde 2,34 artış kaydetti.

Abone ol

BIST 100 endeksi, en düşük 9.748,03 puanı ve en yüksek 10.556,78 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,78 üstünde 10.507,11 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,34 artışla 3 bin 418 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 yükselişle 23 bin 170 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 594 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,43 artarak 5 bin 730 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kaybederek 36,4480 liraya inerken, avro yüzde 4,19 artışla 39,5810 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,76, emeklilik fonları yüzde 2,80 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,92 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak
Avrupa basını, Baykar ile Leonardo'nun anlaşmasına geniş yer verdi
Avrupa basını, Baykar ile Leonardo'nun anlaşmasına geniş yer verdi
Bakan Yumaklı: Ramazan ayında kırmızı ette fiyat artışı yok
Bakan Yumaklı: Ramazan ayında kırmızı ette fiyat artışı yok
Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor
Suriye'de kamplarda bulunan 1 milyona yakın kişi evlerine dönmeyi planlıyor
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu
Justin Trudeau, Trump'ın baskıları sonrası gözyaşlarına boğuldu