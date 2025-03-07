BIST 10.507
DOLAR 36,48
EURO 39,59
ALTIN 3.412,14
HABER /  GÜNCEL

İslam İşbirliği Teşkilatı 'Filistin' için toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı 'Filistin' için toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Abone ol

İİT'nin X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşti.

Söz konusu toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığı ve Filistinlilerin zorla topraklarından edilmesi planlarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantının, Filistin meselesinin, İslam dünyasının temel meselesi olmaya devam ettiğine dair açık bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze ile ilgili planlar

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta Arap Birliği tarafından düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde ise ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler bunu kabul etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
O ilimizde şap paniği: 2 köy karantinaya alındı
O ilimizde şap paniği: 2 köy karantinaya alındı
Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Malatya'da deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu?
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
Trump: İran ile umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
Devlet Bahçeli, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Fahrettin Altun: Türkiye'de genç yetenekleri destekleyeceğiz
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Maaşının yüzde 74'ü kira ve gıdaya giden memurlar tayin istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kredi limiti müjdesi
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak
Avrupa'da Türkiye sesleri yükselmeye başladı! Vazgeçilmez bir ortak