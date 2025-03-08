Yozgat'ta kaybolan öğretmenin cansız bedeni bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz'u arama çalışmalarının üçüncü gününde acı haber geldi. Genç öğretmenin cansız bedeni bulundu.Abone ol
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'in ardından gözler Tanju öğretmene çevrilmişti. Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmalarından 3'üncü gününde acı haber geldi.
3 GÜNDÜR HABER ALINAMADI
Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu .Ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilmişti.
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan Oğuz'un aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yaptığı bildirildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni ilçesi Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.