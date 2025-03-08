Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel’in hesabındaki o sayıların sırrı çözüldü!

Türkiye’nin gündeminde pazar günü yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel vardı. Peyzaj mimarı olan Ece Gürel’e eşyalarının bulunduğu yerden 9 metre uzaklıkta uyurken ulaşıldı. Herkes Ece’nin 4 gün boyunca aç, susuz ve dondurucu soğukta nasıl hayatta kaldığını merak etmeye başladı. Öte yandan Ece’nin eşi Sezer Gürel’in sosyal medya hesabındaki rakamların sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Türkiye nefesini tuttu İstanbul Belgrad Ormanı'ndaki Ece Gürel'i arama çalışmalarına kilitlendi. 2 Mart'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılıp Belgrad Ormanı'na giden ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Ece'den 4 gün sonra güzel haber geldi.

Arama çalışmalarının ilk günlerinde montu, çantası ve cep telefonu bulunan Ece'nin, o noktaya sadece 9 metre uzaklıkta dere kenarında uyurken bulunduğu belirtildi. Soğuk hava, açlık ve susuzluktan dolayı şoka girdiği belirlenen Ece'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

ECE BELGRAD ORMANI'NDA NASIL HAYATTA KALDI?

Tüm Türkiye, üzerinde mont bile olmayan Ece'nin 4 gün boyunca Belgrad Ormanı'nda nasıl hayatta kaldığını merak etti.

EŞİNİN PROFİLİNDEKİ O RAKAMLARIN SIRRI NE?

Ece'nin kaybolmasıyla ilgili gizem büyürken genç kadının eşi Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki sayılar dikkat çekti. Gürel'in Instagram hesabında yazan '91688 419 818719 914481' sayılarının ne anlama geldiği ise kısa sürede öğrenildi.

HER BİR SAYI…

Rastgele yazılmış gibi duran rakamların aslında Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlendi. Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in kullandığı sayıların anlamları ise Grabovoi inanışına göre şöyle:

419 818719 914481: Saygı duyulan bir kişi olmak

91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma