Sakarya'da treyler fabrikasında yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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Adliye Mahallesi'ndeki treyler fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arifiye ilçesi Adliye Mahallesinde bulunan bir fabrikada saat 22.23'te çıkan yangına dair ihbarın ulaşmasının ardından saat 22.30'da ekiplerimiz bölgeye ulaşmış, müdahaleye başlamıştır. Boyahane bölümünde yaşanan fabrika yangınına Sakarya İtfaiyesi Dörtyol, Merkez ve Geyve gruplarından 7 araç, 15 itfaiye eri hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Olası bir facianın önlendiği yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Büyükşehir itfaiyesi tüm birimleriyle bölgede takibi sürdürmektedir."